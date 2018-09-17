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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bölgede Rus ve Türk askerleri tarafından ortak mekanizma kurulacak."

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 19:33 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bölgede Rus ve Türk askerleri tarafından ortak mekanizma kurulacak."


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