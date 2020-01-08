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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"
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08.01.2020 15:49 |
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"
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