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Rusya Devlet Başkanı Putin'den çarpıcı hamle! O ülkeye nükleer silah konuşlandıracak

09.06.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ederken bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, Belarus'a 7-8 Temmuz'dan sonra taktik nükleer silahların konuşlandırılacağını duyurdu. İşte haberin detayları...

Rusya Devlet Başkanı Putin'den çarpıcı hamle! O ülkeye nükleer silah konuşlandıracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a Rus taktik nükleer silahların 7-8 Temmuz’dan sonra konuşlandırılmaya başlanacağını bildirdi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi’de bir araya geldi. Görüşmenin başında yaptığı konuşmada Putin, güvenlik ve ekonomik meseleler hakkında konuşacaklarını dile getirdi.

Bu yöndeki ilişkilerin oldukça iyi geliştiğine dikkati çeken Putin, güvenlik konusundaki gelişmelerin de stabil hatta iyi olduğunu belirtti.

"HER ŞEY PLANA GÖRE"

Güvenlik alanında iki ülkenin iyi bir iş birliği içerisinde olduğuna işaret eden Putin, daha önce Belarus’a gönderileceğini açıkladığı taktik nükleer silahları kastederek "Üzerinde anlaştığımız en hassas konularda her şey planlandığı gibi gidiyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde ilgili tesislerin hazırlıkları tamamlanacak ve ilgili silah türlerinin Belarus’ta konuşlandırılmasıyla ilgili tedbirlere derhal başlayacağız. Yani her şey plana göre, her şey istikrarlı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Putin, mart ayında yaptığı açıklamada NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiğini ifade ederek Rusya’nın da Belarus'a söz konusu silahı yerleştireceklerini duyurmuştu.

Putin, ayrıca Belarus'a "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerini teslim ettiklerini anımsatarak söz konusu sistemlerin taktik nükleer silahla donatılacağını bildirmişti.

Lukaşenko da ülkede Sovyetler Birliği döneminden kalan nükleer silahların yerleştirileceği tesislerin hazırlanacağı bilgisini paylaşmıştı. (AA)

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Belarus Rusya nükleer

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