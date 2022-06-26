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  4. Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk yurt dışı gezisi!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk yurt dışı gezisi!

26.06.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez yurt dışı gezisine çıkacak. Putin'in, Kazakistan ve Türkmenistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk yurt dışı gezisi!

Rus devlet televizyonunun bildirdiği habere göre, Vladimir Putin bu hafta Orta Asya'daki iki küçük eski Sovyet devletini ziyaret edecek.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali sonrasında binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu ve Batı'dan ciddi mali yaptırımlar geldi.

Rossiya 1 devlet televizyonunun Kremlin muhabiri Pavel Zarubin, Putin'in Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini ve ardından Moskova'da görüşmek üzere Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geleceğini aktardı.

Putin, Duşanbe'de yakın bir Rus müttefiki ve eski bir Sovyet devletinin en uzun süredir hizmet veren hükümdarı olan Tacik Devlet Başkanı Imomali Rakhmon ile görüşecek. Ardından, Aşkabat'ta Azerbaycan, Kazakistan, İran ve Türkmenistan liderlerinin de aralarında bulunduğu Hazar ülkeleri zirvesine katılacak.

Putin'in Rusya dışındaki bilinen son ziyareti, şubat ayı başlarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Olimpiyat Kış Oyunlarının açılış törenine katılmadan saatler önce "sınırsız" bir dostluk anlaşmasını açıkladığı Pekin ziyaretiydi.

REUTERS

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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