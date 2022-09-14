Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi iddiası dünya gündemini karıştırdı. İddiaya göre Putin'in limuzinine bombalı saldırı düzenlendi. İşte ortaya atılan o iddialara ilişkin detaylar...

PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

The Sun gazetesinin haberine göre, Putin'in limuzini bir suikast girişiminde bombalı saldırıya uğradı. Haberdeki lidere yakın Kremlin kaynaklarının iddiasına göre, Rus liderin arabasının sol ön tekerleğine bomba yerleştirildi ve ardından yoğun duman çıktı. Putin'in zarar görmeden güvenli bir yere götürüldüğü de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan olaya ilişkin çok sayıda tutuklama olduğu da öne sürülüyor. Haberde, bazı korumaların ortadan kaybolduğu da belirtildi.

Kremlin kaynakları henüz olayı doğrulamadı veya olayın yaşanmadığına yönelik resmi bir açıklama yapmadı.





