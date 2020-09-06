HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Devlet Başkanı Putin: Her şey normale dönecek

Rusya Devlet Başkanı Putin: Her şey normale dönecek

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2020 22:58 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin hayatı temelden değiştirmediğini, her şeyin kademeli bir şekilde normale döneceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Her şey normale dönecek

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 salgınının hayatı temelden değiştirmediğini, her şeyin kademeli bir şekilde normale döneceğini ifade etti.

Salgının uzaktan eğitime ve teletıpa ivme kazandırdığını, ancak virüsün hiçbir şeyi kökten değiştirmediğini ve değiştirmeyeceğini söyleyen Putin, bunun ‘etkili bir şekilde çalışan her şeyin’ ileride de gelişmeye devam edeceğini vurguladı ve ekledi:

"HER ŞEY KADEMELİ BİR ŞEKİLDE NORMALE DÖNECEK"

Daha önce koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya’da yeni koronavirüs vakalarının sayısının 5 gündür üst üste 5 bini geçtiğini, salgının başından bu yana görülen Kovd-19 vakalarının sayısının 1 milyon 25 bini geçtiğini duyurmuştu.

Rusya, koronavirüs vakaları sıralamasında dördüncü, ölümler bakımından ise on ikinci sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde depremFilipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise... Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı açıkladı: Vaka sayılarında ciddi oranda artış var
Belediye Başkanı açıkladı: Vaka sayılarında ciddi oranda artış var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Vatandaş böyle isyan etti: Fiyatlar yüksek, başımız döndü
Vatandaş böyle isyan etti: Fiyatlar yüksek, başımız döndü
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
İngiltere'de korkutan tablo! 23 Mayıs'tan bu yana...
İngiltere'de korkutan tablo! Rekor...
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den Fransa tarih kitabındaki skandal PKK/YPG detayına sert tepki
Türkiye'den Fransa tarih kitabındaki skandala sert tepki
ABD'de dikkat çeken araştırma: Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı...
Dikkat çeken araştırma: Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı...
İspanya'da korkutan gelişme! Koronavirüste ikinci dalga yaşanıyor
Ülke şokta! Koronavirüste ikinci dalga yaşanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.