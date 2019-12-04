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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 18:29 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’i Rusya’nın Soçi kentinde ağırladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’i Rusya’nın Soçi kentinde ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçen liderler, güncel konular ile ilgili açıklamalarda bulundu. İki lidere en çok Türk Akımı Projesi ile ilgili sorular yöneltildi. Sırbistan’ın Türk Akımı projesinde yer almak konusunda oldukça istekli olduğunu hatırlatan gazeteciler, Putin’e projenin Sırbistan ayağındaki durumu sordu. Putin, Sırbistan’da Türk Akımı projesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ve Sırbistan’dan geçen önceki boru hatlarının Türk Akımına dönüşebileceğini ifade ederek, “Sırbistan’ın Türk Akımı boru hattı projesine tam anlamıyla geçişi mümkün görülüyor” dedi.

Sırbistan’daki depolama alanı büyütülüyor
Sırbistan’da bulunan depolama alanının hacminin büyütülmesi gerektiğini söyleyen Putin, “Sırbistan’daki depolama alanının 750 milyon metreküp arttırılması gerekiyor ve bunun için anlaşmaya vardık. Bu denli büyük bir projenin uygulanması sadece Sırbistan’a değil, Balkanlar ve Avrupa’ya da fayda sağlayacaktır” dedi.
Türk Akımı projesi ile ilgili Bulgaristan’ın durumuna da değinen Rusya Devlet Başkanı Putin, “Eğer Bulgaristan projede yer almak istemiyorsa başka yollar bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Putin, Sırp lider ile Kosova’yı da görüştü
Putin ve Vucic, görüşmede Balkanlardaki durumu da ele aldıklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin konuyla ilgili olarak, “Başta Kosova olmak üzere Balkanlardaki acil ele alınması gereken durumlar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sırbistan ile Kosova arasında uzlaşma ile ilgili görüşmelerin olasılığı durumunda Sırbistan’ı desteklemeye devam edeceğiz. Rusya ile Sırbistan’ın tarihi ve manevi birlikteliği var” ifadelerini kullandı.

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