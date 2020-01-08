HABER
  4. Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye katılmak üzere otelden ayrıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte TürkAkım projesinin açılışını yapmak üzere dün akşam İstanbul’a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye katılmak üzere otelden ayrıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte TürkAkım projesinin açılışını yapmak üzere dün akşam İstanbul’a geldi. Beşiktaş’ta bir otelde kalan Putin, saat 13.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye katılmak üzere otelinden ayrıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek TürkAkım projesinin açılışı öncesinde bir araya gelecek iki lider, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki gelişmeleri ele alacak. Liderlerin gündeminde ABD ve İran arasındaki gerginlik de olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifiCHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi
Son ankette dikkat çeken sonuçlarSon ankette dikkat çeken sonuçlar

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu bir Kanal İstanbul açıklaması daha

İmamoğlu bir Kanal İstanbul açıklaması daha

'Türkiye AB'ye üye olmalı mı?' anketinin sonucu açıklandı

Son ankette dikkat çeken sonuçlar

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Ukraynalı mevkidaşına taziye taziye telefonu

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Ukraynalı mevkidaşına taziye taziye telefonu

Ahmet Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! 'Teklif ettim ama kabul etmedi'

Ahmet Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı!

ABD Savunma Bakanı Esper: İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz

ABD Savunma Bakanı Esper: İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz

Trump’tan İran’da kültürel öneme sahip bölgeler için açıklama

Trump’tan İran’da kültürel öneme sahip bölgeler için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.