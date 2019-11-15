Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in ocak ay\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131nda T\u00fcrkiye'ye gelece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\nG\u00fcndemde Suriye ba\u015fta olmak \u00fczere ikili ve b\u00f6lgesel konular olacak.\nPARTNER \u00dcnl\u00fcler ayn\u0131, zamanlar farkl\u0131! Bu hallerine \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131zEsad: Rusya\u2018n\u0131n yard\u0131m\u0131yla K\u00fcrtleri ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruzUkrayna\u2019da cephanelikte patlama: 2 \u00f6l\u00fc, 4 yaral\u0131
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