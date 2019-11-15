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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 19:18 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayı ortasında Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayının ilk haftasında Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Gündemde Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin Türkiye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Putin haklı kızdı vallahi hayırlısı
putin kızdı anerika işine geliyor vallahi
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