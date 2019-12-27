Rusya Devlet Başkanı Putin, Polonya'ya neden kızgın?

Rusya'da yetkililer geleneksel yıl sonu toplantılarıyla 2019'un değerlendirmesini yaparken Başkan Vladimir Putin için öne çıkan bir konu var: Polonya ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolü.

Son bir hafta içinde Putin bu konuyu yetkililerle düzenlediği kritik toplantılarda en az 5 kez dile getirdi. Üstelik bu toplantıların çoğu tarihle ya da dış politikayla ilgili de değildi.

24 Aralık'taki Savunma Bakanlığı toplantısında, Nazi Almanyası döneminde Berlin'de görev yapan Polonya Büyükelçisi için "alçak ve Yahudi karşıtı (anti-semit) bir domuz" ifadelerini kullandı.

Bundan tam 2 saat sonra, parlamentodaki liderlerle yaptığı toplantıda aynı konuyu yine açtı. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın lideri Vyacheslav Volodin, Putin'e bu konuyu gündeme getirdiği için teşekkür etti ve Polonya'dan özür beklediklerini söyledi.

Ertesi gün Putin, Rusya'nın önde gelen iş insanlarıyla geleneksel yıl sonu toplantısını gerçekleştirdi. Forbes dergisinin Rusça yayımlanan baskısına göre Putin, bu toplantıda da aynı konuyu açtı ve herkes "İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı ve Polonya'nın pozisyonuyla ilgili tarihi bilgilere bu kadar derinden odaklanmasına çok şaşırdı."