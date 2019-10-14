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Rusya Devlet Başkanı Putin Riyad'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin Riyad'da

İSTANBUL (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Putin ve beraberindeki heyet Riyad Emiri Faysal bin Bender ve bazı bakanlar tarafından Kral Halid Uluslararası Havaliman'ında karşılandı.

Putin'in daha sonra Riyad'daki El-Yemame Sarayı'na gittiği ve Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandığı ifade edildi.

Kral Selman ve Putin'in burada ikili görüşme yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kral Selman Rusya Suudi Arabistan Vladimir Putin

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