Rusya Devlet Başkanı Putin şartını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir görüşme gerçekleşti. Putin ile Macron’un Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldığını ifade eden Kremlin, Putin'in şartını açıkladı.

"7 YIL BOYUNCA TEK BİR KELİME EDİLMEDİ"

Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin’in görüşmede, Macron’un Ukrayna savaşına yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği bilgisine yer verilirken, "Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

PUTİN'İN ŞARTI AÇIKLANDI

Açıklamada, Putin’in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi." bilgisi paylaşıldı.

"RUSYA'NIN EK TALEPLERİNE YOL AÇACAKTIR"

Putin’in, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun" tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, "Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya’nın ek taleplerine yol açacaktır." dediği aktarıldı.

Kaynak: AA

