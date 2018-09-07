Rusya Devlet Başkanı Putin, Tahran'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi.
Putin, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan tarafından karşılandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ruhani'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılacak.
Öncesinde, Putin ile Ruhani ikili görüşme de yapacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İranlı mevkidaşının ardından, üçlü zirve öncesinde Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
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