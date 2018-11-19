Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'den ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Rus lideri taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.00'de havalandı.

Putin'i, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nine katılmış, daha sonra Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

