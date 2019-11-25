HABER

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulanabileceğini açıkladı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Recep Tayyip Erdoğan ile TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Ocak ayında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulanabileceğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Recep Tayyip Erdoğan ile TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Ocak ayında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son telefon görüşmelerinden birinde Putin ve Erdoğan, 2020 Ocak ayının ilk 10 gününde, TürkAkım Projesi’nin yüzey bölümünün hazır olacağı konusunda anlaştılar. Putin’in Türkiye’ye potansiyel ziyaretini de görüştüler. Bu ziyaret şu anda planlanıyor" dedi. Peskov, ziyaretin tarihi ile ilgili ise net bilgi vermedi.

500T: Evlilik teklifi yapan da var yakınını unutan da500T: Evlilik teklifi yapan da var yakınını unutan da
AK Parti Manisa İl Başkanlığında Salih Hızlı görevi devraldıAK Parti Manisa İl Başkanlığında Salih Hızlı görevi devraldı
'Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemeliler!''Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemeliler!'

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarıyla ilgili açıklama

'Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemeliler!'

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Tüm partilerden destek geldi! Kenan Evren ismi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

CHP yönetiminden Muharrem İnce'ye çok sert yanıt

CHP yönetiminden Muharrem İnce'ye çok sert yanıt

Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti

Eski vekil HDP'den istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.