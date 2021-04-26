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Rusya devlet başkanı Putin yedek askerleri orduya çağırdı

26.04.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl içerisinde Rus ordusunda yedek asker niteliği taşıyan tüm vatandaşların askeri eğitim için tekrar orduya çağrılması talimatı verdi.

Rusya devlet başkanı Putin yedek askerleri orduya çağırdı

Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında bir süredir yükselen gerginlik sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik hamle geldi. Kremlin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, “2021 yılında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde ve Federal Güvenlik Hizmeti'nde askeri eğitim görmek için yedek niteliği taşıyan tüm askerliğe uygun Rus vatandaşlarının çağrılması" talimatına yer verildi. Putin'in imzaladığı bu talimat, bugün (26 Nisan Pazartesi) itibariyle yürürlüğe giriyor. Askerlik yapmanın zorunlu olduğu Rusya'da bu yıl bahar celp dönemi, 1 Nisan'da başladı. 15 Temmuz'a kadar devam edecek olan bahar celp döneminde Rus silahlı kuvvetlerine 135 binden fazla kişinin katılması planlanıyor. 2019 yılının sonbaharındaki celp döneminde 132 bin kişi orduya katılırken, 2020 sonbaharındaki dönemde 128 bin kişi hizmete çağrılmıştı.

UKRAYNA LİDERİ DE YASAYI ONAYLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlığından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onayladığı ifade edilmişti. Açıklamada, yasaya göre Ukrayna ordusunun "özel dönemlerde", seferberlik ilan etmeden savaş tecrübesi olan askerleri hizmete alabileceği kaydedilmişti.Ayrıca yasa sayesinde yedek askerlerin hızlı şekilde orduya katılabileceği ve saldırı durumunda ordunun savaş kapasitesini artıracağı belirtildi. Yasa, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda 450 milletvekilinden 256'sının oyuyla kabul edilmişti.

UKRAYNA-RUSYA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. (DHA)

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Asker Rusya Vladimir Putin

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