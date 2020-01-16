Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları ve hükümetin istifası ne anlama geliyor?

Rusya'da dün hükümetin beklenmedik bir şekilde istifa etmesi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı anayasa değişiklikleri bir dönemin sona erdiğine işaret ediyor. Rusya uzmanlarına göre, nasıl bir dönemin başladığı ise henüz bilinmiyor.

Analistler, hükümetin istifası ve açıklanan anayasa değişiklik önerilerinin 2024 yılında görev süresi dolacak olan ve anayasa uyarınca bir kez daha seçilemeyecek olan Putin'in liderliğini korumasını sağlayacak bir sistemin ilk adımlarını oluşturduğunu söylüyor.

BBC'nin Moskova Muhabiri Steve Rosenberg, istifa kararının ardından attığı Twitter mesajında, "Önemli bir yapbozun ilk parçaları yerine oturmuş gibi görünüyor. Tamamlandığında ise Putin'in hala iktidarda olduğunu gösterecek" dedi.

https://twitter.com/BBCSteveR/status/1217498355233959937

Putin, dün Parlamento'da yaptığı yıllık konuşmasında siyasi sistem üzerinde önemli etkiler yaratacak bir dizi anayasa değişiklik önerisi açıkladı.

Bu konuşmadan kısa bir süre sonra da Putin'in Rusya'nın liderliğini yürüttüğü son 20 yıldır en yakınındaki isimlerden biri olan Başbakan Dimitri Medvedev, tüm kabine üyeleriyle birlikte istifasını sundu. Medvedev, bu kararı Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için bu aldığını açıkladı.