Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.

Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, ABD\u2019nin yeni f\u00fcze denemesinin Rusya i\u00e7in olu\u015fturdu\u011fu tehdidin incelenmesi ve kapsaml\u0131 yan\u0131t verilmesi i\u00e7in kapsay\u0131c\u0131 \u00f6nlemlerin haz\u0131rlanmas\u0131 talimat\u0131n\u0131 verdi.PARTNERAnnesinin foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131, internet y\u0131k\u0131ld\u0131K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: 82 milyonun y\u00fcre\u011finde vatan da vard\u0131r bayrak da (2) - YenidenBakan Ersoy, Kapal\u0131 Mara\u015f\u2019ta incelemelerde bulundu