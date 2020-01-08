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  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek. Rusya ve Türkiye birçok projeyi hayata geçirecek.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek. Rusya ve Türkiye birçok projeyi hayata geçirecek.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek. Rusya ve Türkiye birçok projeyi hayata geçirecek.”

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