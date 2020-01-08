Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek. Rusya ve Türkiye birçok projeyi hayata geçirecek.”

Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin: \u201cRus do\u011falgaz\u0131 T\u00fcrkiye \u00fczerinden Balkanlara sevk edilecek. Rusya ve T\u00fcrkiye bir\u00e7ok projeyi hayata ge\u00e7irecek.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u00e7ini g\u00f6ren \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc! \u0130\u015fte otomobil devinin yeni arac\u0131CHP'li \u00c7evik\u00f6z: ABD ve \u0130ran, itidalli davranmak durumundaBakan az \u00f6nce a\u00e7\u0131klad\u0131! S\u00fcre uzat\u0131ld\u0131