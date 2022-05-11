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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ABD Büyükelçisiyle Görüştü

11.05.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve ABD Büyükelçisi John Sullivan Moskova’da biraraya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya Büyükelçisi’ni ise çağırarak savaş karşıtı bir protestoyla ilgili Varşova’dan resmi özür talep etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ABD Büyükelçisiyle Görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Amerika’nın Rusya Büyükelçisi John Sullivan Moskova’da biraraya geldi. ABD Büyükelçiliği görüşmeyle ilgili, ‘‘ABD, Rus hükümetiyle diyalog yollarının açık kalması konusunda kararlı. Bu hem ABD’nin çıkarları için hem de ülkelerimiz arasında yanlış anlaşılmaları azaltmak için gerekli’’ açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise görüşmenin ayrıntılarına yer vermediği kısa bir açıklama yayınladı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Washington-Moskova ilişkileri Soğuk Savaş’tan bu yana en düşük seviyesinde.

Rus RIA haber ajansı da ABD büyükelçisiyle birlikte Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski’nin de Rus Dışişleri Bakanlığı’na gittiğini bildirdi.

Moskova Polonya’dan resmi özür talep etti

Rusya Polonya’dan resmi bir özür talep etti. Moskova'nın Varşova Büyükelçisi haftabaşında İkinci Dünya Savaşı’nda ölen askerler için düzenlenen anma töreninde protestocuların kırmızı boyalı saldırısına uğramıştı. Göstericiler Büyükelçi Sergey Andreev’in yüzüne kırmızı boya dökmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya Büyükelçisi Krajewski’yi çağırarak saldırıyı protesto etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘‘Rusya, olayla ilgili olarak Polonya yönetiminden resmi bir özür bekliyor ve Rus büyükelçisinin ve Polonya'daki Rus kurumlarının tüm çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor’’ denildi.

Açıklamada gelecekte atılacak adımlara Varşova'nın vereceği yanıta bağlı olarak karar verileceği belirtildi.

Rusya’nın Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı İkinci Dünya Savaşı Zaferi’ni kutladığı 9 Mayıs günü Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, yetkililerin Büyükelçi’ye törene katılımının provokasyona neden olabileceği uyarısını yaptıklarını söyledi.

Rau, ‘‘Diplomatın temsil ettiği hükümet politikasına katılmasak da yaşanan olay yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin korunma hakkına sahip olduğu konusundaki tutumumuzu hiçbir şekilde değiştirmiyor’’ dedi.

Rusya’nın ‘‘özel askeri operasyon’’ olarak adlandırdığı Ukrayna işgali 3 milyondan fazla Ukraynalı’nın Polonya’ya kaçmasına neden oldu. Şu ana kadar 45 Rus diplomatı sınırdışı eden Polonya, batının Rusya’ya daha sert yaptırımlar uygulamasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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