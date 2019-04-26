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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

"İsrail'in, kendi lehine olacak bu konferansa katılmasını ümit ediyoruz"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yıl sonunda yapılması planlanan Orta Doğu'da Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Bölge Oluşturulması Konferansı'na ilişkin, "İsrail'in, kendi lehine olacak bu konferansa katılmasını ümit ediyoruz." dedi.

Ryabkov, AA muhabirinin söz konusu konferansta İsrail'in nükleer programının tartışılıp tartışılmayacağı yönündeki sorusunu cevapladı.

Rusya'nın, Arap devletlerinin konferansı yapma inisiyatifini desteklediğini kaydeden Ryabkov, İsrail'in bu konferansa katılma durumunun belli olmadığını belirtti.

Ryabkov, konferansa iştirak edecek bütün katılımcıların çıkarları ve öncelikleri konusunda kapsamlı sonuç elde etmek için imkan kazanacağını vurgulayarak, "İsrail'in nükleer programını, konferansta tartışmak isteyenlerin olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bir devletin güvenliğiyle ilgili meselelerinin, onun yokluğunda tartışılmamasından yana olduğunu aktaran Ryabkov, "İsrail'in, kendi lehine olacak bu konferansa katılmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kulandı.

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israil Rusya

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