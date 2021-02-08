HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB ile çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda iş birliğine hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB ile çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda iş birliğine hazırız

08.02.2021 20:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB ile çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda iş birliğine hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile çıkarların örtüştüğü alanlarda iş birliği kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova'daki temaslarıyla ilgili açıklamasını değerlendiren Lavrov, Borrell ile görüşmesinde Rusya ve AB arasında sistematik ilişkilerin kurulmasının önemini vurguladığını aktardı.

AB'nin Rusya'dan uzaklaştığına işaret eden Lavrov, "AB ülkemizle titizlikle inşa edilen çok yönlü bağların mimarisini 2014'te yıktı." dedi.

Lavrov, "Borrel ile görüşmemizde, AB ile ilişkileri tüm yönlerde tek taraflı taleplerle değil, karşılıklı saygı ve birbirinin çıkarlarının dikkate alınması doğrultusunda iyileştirmeyi hedeflediğimizi teyit ettik. Bu yaklaşımla, çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda da iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.

LAVROV, NAVALNIY'NIN "PUTİN'İN SARAYI" VİDEOSUNU YORUMLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın YouTube üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için Karadeniz sahilinde saray inşa edildiği iddiasını içeren video hakkında da yorum yaptı.

Videoda yer alan, Sovyetler Birliği döneminde Almanya’da KGB ajanı olarak görev yaptığı esnadaki Putin’e ait özel bilgilerin eski Sovyet istihbarat binasında Navalnıy’a açılmasına tepki gösteren Lavrov, "Bu binaya girme ve bazı arşivlere ulaşmanın Alman resmi makamlarının izni olmadan, büyük ihtimal istihbarat ile iş birliği olmadan imkansız olduğu açıktır. Tek başına bu bile, bu hikayenin gerekçesi, uluslararası medya alanında bunun tanıtımı için Batı’nın oynadığı ve oynamaya devam ettiği rol hakkında fikir vermeye yeterlidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel ile görüştü

ZEHİRLEME İDDİALARI

Almanya’nın Navalnıy’ın zehirlendiği iddiası ile ilgili olarak bilgilerin Rusya’ya "kişisel verilerin açıklanamayacağı" gerekçesiyle verilmediğini hatırlatan Lavrov, buna rağmen Alman arşivlerinde bulunan Putin’e ait bilgilerin izinsiz olarak yayımlanmak üzere açıklanmasını eleştirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında, "endişe verici" AB-Rusya ilişkilerini görüştüğünü, ilişkilerin Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve ona destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini belirtmişti. Borrell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların buna dahil olduğunu kaydetmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurduGüney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 307 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 307 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırı aştı

Yunan Başbakan'dan Türk askeriyle ilgili skandal sözler

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Eski ABD Başkanı Trump'ın Senatodaki azil yargılaması yarın başlıyor

Trump aklanacak mı? Kritik gün belli oldu

Avustralya'da ölmek üzere olan hastanın son isteği yerine getirildi

Ölmek üzere olan hastanın son isteği yerine getirildi

Papa'dan Myanmar açıklaması: Siyasi liderler serbest bırakılmalı

Papa çağrıda bulundu: Serbest bırakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.