ABD’nin askeri birliklerini Suriye’den çekme kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin amacının Suriye’yi bölerek Fırat Nehrinin doğusunda devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD’nin askeri birliklerini Suriye’den çekme kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. ABD’nin amacının Suriye’yi bölerek Fırat Nehrinin doğusunda devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu söyleyen Lavrov, ABD’nin ayrıca oluşturulan tampon bölgelere yasa dışı olarak sızmaya çalıştığını belirtti.
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