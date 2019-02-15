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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 21:39 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın Münih kentinde bu sene 55’incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın Münih kentinde bu sene 55’incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Lavrov ile Maas’ın görüşmede Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının inşası üzerine görüştüğü kaydedildi.

Lavrov, Avrupa diplomasi başkanı Federica Mogerini ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de konferans kapsamında bir araya geldi. Rusya tarafını temsilen Lavrov’un yanı sıra yardımcısı Sergey Ryabkov ve Aleksander Gruşko’nun da yer aldığı toplantının detayları hakkında ise iki taraftan da açıklama gelmedi.

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