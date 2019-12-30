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  4. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı Basra Körfezi'ndeki durumu kışkırtıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı Basra Körfezi'ndeki durumu kışkırtıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 16:37 | Son Güncelleme

İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Basra Körfezi'ndeki durumu kışkırttığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı Basra Körfezi'ndeki durumu kışkırtıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüşmesinin başında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Basra Körfezi'ndeki gerilimin tırmanması bizi kaygılandırıyor. Bazı batılı meslektaşlarımızın bu bölgedeki durumu suni şekilde kışkırttığını görüyoruz" dedi.

Bu tür girişimler karşısında hem Rusya hem de İran'ın bu önemli bölgede eşit ve karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliği önerdiğini kaydeden Lavrov, "Rusya, Basra Körfezi'nde kolektif güvenlik konsepti önerdi. İranlı dostlarımız da, Hürmüz Barış Girişimi'ni sundu. Her iki teklif de, bölgede istikrarın sağlanması için çabaların birleştirilmesini öngörüyor. Bunun doğru yönde bir adım olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, ABD'nin Suriye ve Irak'taki hedeflere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. ABD'nin Irak ve Suriye halkını kana buladığını belirten Zarif, ABD'lilerin kısa süre önce Irak'ta gerçekleştirdiği eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Zarif, Rusya ve İran'ın ise hem Suriye hem de Irak'ta barışın sağlanması için çaba gösterdiğinin altını çizerek, "Ülkelerimizin Astana formatında gerçekleştirdiği işbirliği bunun açık bir kanıtı" diye ekledi.

'JCPOA ÇÖKME TEHDİDİ ALTINDA'

Rusya Dışişleri bakanı Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada ise, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) çökme tehdidi altında olduğunu ifade etti.

Zarif'le JCPOA'nın mevcut durumunu konuştuklarını belirten Lavrov, "ABD'nin bozmaya çalıştığı bu önemli uluslararası anlaşmanın korunması için yaptığımız ciddi çalışmaları anlattık. Washington'un izlediği yıkıcı politika nedeniyle uluslararası diplomasideki bu önemli kazanım çökme tehdidiyle karşı karşıya" diye konuştu.

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Rusya Lavrov Basra Körfezi

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