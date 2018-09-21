Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak, Rusya'nın Bosna savaşını sonlandıran Dayton antlaşmasını desteklemekle Bosna Hersek'in istikrarına katkı sağladığını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Crnadak, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Crnadak, "Lavrov'un ziyareti Bosna Hersek için büyük önem arz ediyor." dedi.

Bosna Hersek ile Rusya'nın iki dost ülke olduğunu belirten Crnadak, ekonomi ve ticaret alanında iş birliğini geliştirmek adına gerekli adımların atılacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin sürekli artış gösterdiğini vurgulayan Crnadak, "Rusya'ya, her şeyden önce Bosna Hersek ürünlerini piyasasına kabul ettiği için müteşekkiriz." diye konuştu.

Crnadak, "Rusya'nın Dayton anlaşmasına verdiği destek, Bosna Hersek'in istikrarına büyük ölçüde katkı sağlamıştır." dedi.

Görüşme kapsamında Rusya ile Bosna Hersek'in dışişleri bakanlıkları arasında, 2019-2020'de yapılacak faaliyetlere yönelik protokol imzalandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bosna Hersek'teki temasları çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile de bir araya geldi.

Lavrov, ziyaret kapsamında ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ni (RS) de ziyaret ederek, Banja Luka şehrinde Sırp temsilcilerle bir araya gelecek.