Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bosna Hersek'te

BANJA LUKA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bosna Hersek'in dış yönetimden kurtulması, çoktan ele alınması gereken bir konu." dedi. Lavrov, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), RS Başkanı Milorad Dodik ve Sırp temsilcilerle bir araya geldi. Banja Luka'da temelleri atılan Rus-Sırp Ortodoks Kilisesi'nin önünde Dodik ve entite yetkililerinin yanı sıra Banja Lukalılar tarafından karşılanan Lavrov, Dodik ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lavrov, Bosna Hersek'in dış yönetimden kurtulmasının, çoktan ele alınması gereken bir konu olduğunu ifade ederek, "Bosna Hersek'in kendi geleceği ile ilgili konularda kendi karar verebilecek bağımsız ve egemen bir ülke olabilmesi için dış yönetimden kurtulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Balkanlar konusunda Bosna Hersek ile aynı düşüncelere sahip olduklarını söyleyen Lavrov, "Dış oyuncuların Balkan milletlerine suni seçimler dayatması, 'ya bizimlesiniz ya Rusya ile demesi' kabul edilemez. Rusya, Avrupa ve ABD ile Dayton Barış Anlaşması'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararının oluşturulmasında rol oynamıştır. Rusya'nın bu işleri bırakıp Balkanların çatışma bölgesine dönüşmesine izin vermesini gerektirecek bir neden görmüyoruz." diye konuştu.

Makedonya hakkındaki bir soru üzerine de Lavrov, "Batı liderlerinin bunu açık bir şekilde yapmasına rağmen Rusya, içişlerine karıştığı şeklinde yorumlanabilecek ifadelerde bulunmuyor." dedi. Lavrov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, "Balkanların AB'nin bir parçası olduğu" yönündeki açıklamasını ise "hadsizlik" olarak değerlendirdi. "Rusya'nın Avrupa Konseyinden çıkıp çıkmayacağına" ilişkin soruya da Lavrov, "Rusya, bir zamanlar dahil olduğu Avrupa Konseyinde kalmak istiyor. Yani, tüzüğünde her üyesinin aynı haklara sahip olduğu ve ayrımcılığın olmadığı ifadeleri bulunan bir konseyden bahsediyorum." karşılığını verdi. RS Başkanı Dodik de Lavrov'un Banja Luka ziyaretinden şeref duyduklarını ifade ederek, Dayton Antlaşması'nı desteklediği için Rusya'ya teşekkür etti. Dodik, Lavrov ile yaptıkları görüşmede, Bosna Hersek'in gelecekte egemen bir ülke olarak faaliyet gösterebilmesi için Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisinin ülkeden gitmesi ve Batı'nın seçtiği yabancı hakimlerin Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinden çıkarılması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.