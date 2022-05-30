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  4. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Donbas "koşulsuz öncelik"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Donbas "koşulsuz öncelik"

30.05.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin "özgürleşterilmesinin" Rusya için "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Donbas "koşulsuz öncelik"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dair açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya için Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin "özgürlüşterilmesinin", "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söyleyerek, bunu "Ukrayna ordusu ve taburlarının Moskova'nın bağımsız devletler olarak tanıdığı Donetsk ve Luhansk'tan çıkarılması" olarak açıkladı. Donbas bölgesi, Donetsk ve Luhansk'tan oluşuyor.

Lavrov Rusya'nın "askeri operasyonlar" yürüttüğü Ukrayna'nın diğer bölgelerinde yaşayanların da gelecekleri konusunda kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Kiev hükümeti Ukrayna'nın Herson bölgesinde da Rusya yanlısı Luhansk ve Donetsk modeline dayalı bir "halk cumhuriyeti" ilanına ilişkin kontrollü bir referandumun yapılacağını tahmin ediyor. Batı yanlısı muhaliflerin protesto gösterileri ve Ukrayna'da hükümetin devrilmesi sonrasında Rusya yanlısı bu iki bölgede (Luhansk, Donetsk) 2014 yılında "halk cumhuriyetleri" ilan edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'nın işgal edilmesinden kısa bir süre önce 21 Şubat'ta, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnamelere imza atmıştı.

PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN SORU

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov TF1'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin bir sorusu üzerine, "Kendisini ekranlardan gözlemleyebilir performansını okuyabilir, duyabilirsiniz. Mantıklı insanların bu adamda (Putin) hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum" dedi.

Lavrov, Ekim ayında 70 yaşına girecek olan Putin'in her gün kamuoyunun karşısına çıktığını da belirtti.

dpf, AFP / HT,BÖ

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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