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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz

06.06.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bosna Sırp Televizyonu'na konuşan Lavrov, "Batı'nın politikaları sonucu oluşan yeni fiyatlar nedeniyle bütçemizde hiç kayıp yaşamadık. Aksine bu yıl enerji kaynaklarımızın ihracatından elde ettiğimiz kârda önemli oranda bir artış bekliyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, fiyatların artması nedeniyle bu yıl petrol ve gaz ihracatından "kayda değer bir kâr beklediklerini" söyledi.

Reuters ajansına göre Bosna Sırp Televizyonu'na konuşan Lavrov, "Batı'nın politikaları sonucu oluşan yeni fiyatlar nedeniyle bütçemizde hiç kayıp yaşamadık. Aksine bu yıl enerji kaynaklarımızın ihracatından elde ettiğimiz kârda önemli bir artış bekliyoruz" dedi.

Lavrov, mülakatta "Genel olarak petrolün siyasetle bir ilgisi yok. Petrole talep var. Alternatif pazarlarımız mevcut ve buralara satışlarımız arttı" diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında artan ham petrolün varil fiyatı 120 dolara yükseldi ve son 13 yılın en yüksek seviyesinde.

Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyan Yala Boru Hattı'nın bir bölümü

Rusya, "Naziler'den arındırma" gerekçesiyle 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başladı. Batılı ülkelerce işgalin ardından Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

RUSYA GÜNDE 800 MİLYON DOLARLIK PETROL VE GAZ SATIYOR

Bloomberg'e göre Rusya günde 800 milyon dolarlık gaz ve petrol ihraç ediyor. Bloomberg'in tahminine göre Moskova enerji ihracatından 285 milyar dolar gelir elde edecek.

Bu, 2021'de 235,6 milyar dolarlık gaz ve petrol ihraç eden Rusya'nın, gelirlerini yüzde 20 artırması anlamına geliyor.

Avrupa Birliği (AB), 30 Mayıs'ta Rusya'dan petrol ihracatını yüzde 90 oranında azaltma kararı almıştı.

Fakat aralarında Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın da bulunduğu bazı birlik ülkeleri Rus gazına bağımlı.

AB petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini, gaz ihtiyacının da yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor.

Çin ve Hindistan gibi ülkeler de Rusya'dan indirimli petrol alıyor. Bu durum, uluslararası ambargoların etkisini zayıflatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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