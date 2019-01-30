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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov : "Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede değerlendirilecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 05:00 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2018 yılını değerlendiren bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2018 yılını değerlendiren bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Rusya ziyareti hakkında, "Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede değerlendirilecek” dedi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2018 yılı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkentteki bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısına yerli ve yabancı 500 fazla gazeteci katıldı.
Bakan Lavrov, toplantıda Rusya’nın politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF’den çekilme isteğini değerlendiren Lavrov, “INF Anlaşması’nı korumak için hala hazırız. Umarım Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD’nin taleplerine itaatkar olmazlar" dedi.
Ajan olduğu gerekçesiyle ABD’de tutuklanan ve mahkemeyle işbirliğini kabul eden Rusya vatandaşı Mariya Butina ile ilgili de konuşan Lavrov, "Butina, sadece ABD’ye eğitim almaya giden bir öğrenci” dedi.

Lavrov’dan Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya’ya gerçekleştireceği ziyareti hakkında da konuşan Lavrov, "Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede değerlendirilecek” diye konuştu.
Rusya ile Japonya arasında itilaflı noktalar olan Kuril Adaları konusunda Japonya’nın adaların Japonya’ya devredilmesi talebini de değerlendiren Lavrov, “Bu bölgelerin devredilmesi Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı” dedi.
Rusya ile NATO arasında yaşanan gerilimle ilgili Rusya’nın tavrını bildiren Lavrov, "NATO’nun artan askeri faaliyetlerine, ittifakın askeri yatırımlarına ve sınırlarımıza yaklaşma arzusuna aynı oranda karşılık vereceğiz. Biz hala ABD ve AB ile karşılıklı çıkarların korunması doğrultusunda ilişkilerin normale dönmesi konusunda istekliyiz” ifadelerini kullandı.

"Kürtlerin sorunları merkezi yönetimlerle çözülmeli"
Bakan Lavrov, Irak ve Suriye gibi ülkelerde yaşayan Kürtlerle ilgili olarak, "Suriye, Irak ve Kürtlerin yaşadığı ülkelerde Kürt nüfusunun yaşadığı ülkelerde Kürtlerle ilgili sorunlar, ilgili ülkelerin merkezi yönetimleriyle çözülmeli. Irak ve Suriye gibi Kürt azınlıkların yaşadığı ülkelerde Kürt azınlıkların sorunları merkezi hükumetler ile diyalog ile çözülmeli. Bu bölgelerde bütün devletlerin toprak bütünlüğünün korunmasını ve saygı gösterilmesini şiddetle destekliyoruz. Burada sınırları yeniden çizmekten kaçınmak bizim için önemli. Irak ve Suriye’de Kürtlerin merkezi hükümetlerle karşılıklı çıkarlar doğrultusunda devletlerin toprak bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde ilişki kurmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

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