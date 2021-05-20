Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk kez bir araya geldi

Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı dolayısıyla İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te bulunan Lavrov ve Blinken, görüşmeleri öncesi basına açıklama yaptı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile ABD arasında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunu görüşme niyetinde olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı telefon görüşmesi doğrultusunda ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele alacaklarını ifade etti.

Blinken ile verimli bir diyalog kurmayı umduğunun altını çizen Lavrov, Moskova ve Washington’un, çıkarlarının örtüştüğü ve olumlu sonuç alabileceği konularda, bununla beraber stratejik istikrar konularında iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, "Dünyadaki genel durum, önemli ölçüde Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin durumuna bağlıdır." dedi.

"CİDDİ ŞEKİLDE FARKLILIKLAR YAŞIYORUZ"

ABD’nin Rusya’daki, Rusya’nın ABD’deki diplomatik misyonlarının işleyişi ile ilgili olarak “önceki ABD yönetimlerinden kalan enkazı” kaldırmaya hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, “Uluslararası durumu değerlendirmede ciddi görüş ayrılıklarımız var. Normalleşme için yapılması gereken yaklaşımlarımızda ciddi şekilde farklılıklar yaşıyoruz.” dedi.