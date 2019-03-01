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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 22:04 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureişi ile Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan kriz üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureişi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureişi ile Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan kriz üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureişi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada tarafların görüşmede son dönemde gerilen Hindistan- Pakistan ilişkilerini ele aldığı kaydedildi. Bakanlık yaptığı açıklamada Rusya’nın yaşanan krizin çözüme kavuşturulması için katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

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