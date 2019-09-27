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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya olarak Orta Afrika Cumhuriyeti’ne silah yardımı yaptık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulunun Afrika konulu toplantısında Rusya’nın Afrika kıtasında barış ve istikrarın sağlanması için yaptığı faaliyetleri anlattı.Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ‘Afrika’da barış ve istikrarın sağlanması’ konulu toplantıda yaptığı konuşmada Rusya’nın Afrika’daki istikrarın sağlanması yönündeki faaliyetlerini anlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulunun Afrika konulu toplantısında Rusya’nın Afrika kıtasında barış ve istikrarın sağlanması için yaptığı faaliyetleri anlattı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ‘Afrika’da barış ve istikrarın sağlanması’ konulu toplantıda yaptığı konuşmada Rusya’nın Afrika’daki istikrarın sağlanması yönündeki faaliyetlerini anlattı. Rusya’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’ne 170 eğitmen asker gönderdiğini söyleyen Lavrov, “Rus askeri eğitmenler tarafından ülkede 3 binden fazla askeri personel yetiştirildi. Son 1 buçuk yılda 2 kez ayrı ayrı askeri silah yardımları yapıldı” dedi. Rusya’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’ne yaptığı yardımları uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Lavrov, “Bu ay Rusya’dan ülkeye kadın polisler gönderildi. Bu ekipler tarafından ülkede yeni bir eğitim programına başlandı. Ayrıca ülkeye askeri yardımlar devam ediyor” dedi.

“Afrika’da barış ve istikrar sağlanmaya devam ediyor”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika kıtasında son dönemlerde barış adına olumlu gelişmeler yaşandığına işaret ederek, “Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan arasında geniş kapsamlı bir barış anlaşması imzalandı. Etiyopya, Eritre, Somali ve Cibuti liderlerinin cesurca adımları sayesinde Afrika Boynuzu olarak nitelendirilen bölgede durum düzeldi. Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Nijerya’da demokratik seçimler gerçekleşti. Bu başarının en temel nedeni Afrika ülkelerinin liderlerinin girişimleri ve Afrika Birliğinin çabalarıdır” diyerek Afrika’daki son durumu Rusya’nın bakışıyla ele aldı.

Libya’da yaşanan süreç Güney Avrupa’yı tehdit ediyor
Libya’da yaşanan savaş ve gruplar arasındaki iktidar savaşına değinen Lavrov, yaşananların Güney Avrupa’yı tehdit eder bir vaziyette bulunduğunu söyleyerek, “NATO’nun 8 yıl önce Libya’da başlattığı silahlı müdahale ülkeyi kaosa itti. Kuzey Afrika’da ki güvenlik sistemlerine zarar verildi ve kıtada silah ve suç unsurlarının yayılmasına sebep olundu. Irak ve Suriye’den Libya’ya militanlar gidiyor, Libya’daki savaş bölge ülkelerini de tehdit ediyor” şeklinde konuştu.

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