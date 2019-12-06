HABER

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulandığını belirterek, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu." dedi.

Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı "Akdeniz: Roma Diyaloğu" konferansında, Suriye ve Libya meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini hatırlatan Lavrov, "Türkiye, uzun süre güvenlik konusunu dile getirdi. Türkiye'nin, güvenliğinin sağlanması yönündeki endişelerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakatın uygulandığını vurgulayarak, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Libya'nın egemenliği, NATO'nun maceralarıyla baltalandı"

Bakan Lavrov, Libya'da durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, "Libya'nın egemenliği, NATO'nun maceralarıyla baltalandı. Ülke hala bölünmüş durumda. Çatışmalar, ülkede hala devam ediyor." diye konuştu.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter arasında şubatta anlaşma yapıldığını hatırlatan Lavrov, Libya meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

PARTNER Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata döndü Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata döndü
Aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandıAranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı
GÜNCELLEME - Samsun'da saha bekçisini öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli yakalandıGÜNCELLEME - Samsun'da saha bekçisini öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Soçi mutabakatı Suriye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Fransa uyarısı

Bakanlık'tan Fransa uyarısı!

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı!

Ağrı ve Bingöl'de peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İki ilimizde peş peşe depremler!

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir’in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.