HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz

31.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile ilişkilerin "doyurucu" ve "zengin" olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz çünkü Türk meslektaşlarımızla her zaman hem kendimiz hem de onlar için uygun çözümler bulabiliyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz

Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen konferansta, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve Suriye meselesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Türkiye ile birçok ortak projeyi hayata geçirdiğine dikkati çeken Lavrov, "Türkiye ile ilişkiler üst düzeydeki kontaklar ve iki ülke arasındaki kapsamlı gündem açısından doyurucu ve zengindir." diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin basit olmadığını belirten Lavrov, "Bazı konularda ortak pozisyona sahip değiliz hatta bazen pozisyonlarımız farklılaşıyor. Ancak Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz çünkü Türk meslektaşlarımızla her zaman hem kendimiz hem de onlar için uygun çözümler bulabiliyoruz." ifadesini kullandı.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Lavrov, Rusya ve Türkiye arasında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili daha önce anlaşma yapıldığını hatırlatarak, "Bu anlaşma, anlaştığımıza göre daha yavaş uygulanıyor. Ancak Türk tarafı, Türkiye ile iş birliği yapan silahlı muhaliflerin Heyet Tahrir Şam ve diğer teröristlerden ayrılması dahil anlaşmadaki yükümlülüklerini teyit ediyor." dedi.

İdlib’deki terör gruplarının Suriye ordusuna saldırı düzenlemeye devam ettiklerini belirten Lavrov, bunların yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’deki M4 kara yolu ile ilgili anlaşmanın uygulanması konusunda da çalışmaların sürdüğünü dile getiren Lavrov, söz konusu anlaşmanın bu yolun etrafında güvenli bölgenin oluşturulması ve Rus-Türk ortak devriyelerinin sürekli yapılmasını içerdiğini anımsattı.

Lavrov, "Burada ilerleme kaydedilmişti. Süreç sonradan yavaşlamıştı. Şimdi durumu düzeltiyoruz ve bu anlaşma hayata geçirilecek." dedi.

"ABD BLOKE EDİYOR"

ABD'nin Suriye'deki eylemlerini değerlendiren Lavrov, ABD'nin Suriye'den çıkmak istemediğini söyledi.

Lavrov, "ABD, Suriye'de kalmak istiyor, burada üretilen buğday ve hidrokarbonu kullanıyor. Amerikalılar, bu malzemeleri satarak, bazı Kürt örgütlerinin ayrılıkçı eylemlerini Suriye halkının parasıyla destekliyor. ABD, Şam ve Kürtler arasındaki diyaloğu bloke ediyor." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'de DEAŞ terör örgütünü de kullandığını vurgulayan Lavrov, "ABD, mevcut hükümetin katılımıyla Suriye meselesi çözümüne ilişkin süreçleri engellemek için DEAŞ'ı kullandı ve kullanmaya da devam ediyor." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Darbe girişimi iddiası panik yarattı!Darbe girişimi iddiası panik yarattı!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

İngiltere'de üniversite Greta Thunberg'in heykelini dikti!

İngiltere'de üniversiteye heykeli dikildi

'BioNTech-Pfizer aşısı 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili'

'BioNTech-Pfizer aşısı 12-15 yaşındakiler üzerinde yüzde 100 etkili'

Nijer'de darbe girişimi iddiası

Darbe girişimi iddiası panik yarattı!

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da 350 bin sterline satıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da 350 bin sterline satıldı

Hamileyken hamile kaldı! Şoka giren kadın beş dakika konuşamadı

Hamileyken hamile kaldı! Şoka giren kadın beş dakika konuşamadı

Biden’ın köpeği bir çalışanı ısırdı

Biden’ın köpeği bir çalışanı ısırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.