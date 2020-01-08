-
-
HABER
-
Güncel
-
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı"
GÜNCEL
HABERLERİ
|
08.01.2020 17:37 |
Son Güncelleme
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı"
Okuyucu Yorumları 0 yorum