HABER
  4. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:29 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da ateşkesi öngören anlaşma üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek “Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak” dedi.

Lavrov, başkent Moskova’da Türk, Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk ve Rus heyetlerin desteğiyle Libya taraflarının Moskova’da uzun süren istişareler gerçekleştirdiklerini anlatan Lavrov, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan çağrıyla pazar günü saat 00.00’da devreye giren ateşkese yönelik konuları detaylandıran bir evrakı değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Söz konusu taslak metnin son halinin, Moskova’da gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını belirten Lavrov, “Belge üzerinde ciddi istişareler yapıldı ve bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri bu belgeyi imzaladılar.” dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’in de belgeye olumlu yaklaştıklarını kaydeden Lavrov, “Ancak yarın sabaha kadar ilave süre istediler. Umarız onlardan da olumlu bir karar çıkacak. Türk ve Rus tarafları, şu anda istişare edilen anlaşmaların uygulanması için onlara gerekli desteği sağlamaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Tarihi el yazması 10 eseri satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandıTarihi el yazması 10 eseri satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı
Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik olduSüt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Rusya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

İHA'lar tespit etti, teröristler itiraf etti! Rahip manastırda saklıyormuş

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deve kesen kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti! O anlar kamerada

Ortalığı karıştırdı! Sopalarla kovaladılar

Canlı yayın sırasında rahatsızlanmıştı! Bakan Soylu'nun doktorundan açıklama geldi!

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama!

Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama!

Yer: Yalova! Ekipler 1 aylık takip sonrası düğmeye bastı! Değeri dudak uçuklattı

Yer: Yalova! Ekipler 1 aylık takip sonrası düğmeye bastı!

'Süleyman Soylu'yu tanıyorum' diyerek dolandırdı! Mahkemedeki ifadesi pes dedirtti!

'Süleyman Soylu'yu tanıyorum' diyerek dolandırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.