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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Washington'a Gidiyor

09.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü Amerika’nın başkenti Washington’a resmi ziyarette bulunacak. Bu Lavrov’un 2017 yılından bu yana ilk Washington ziyareti olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Washington'a Gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü Amerika’nın başkenti Washington’a resmi ziyarette bulunacak. Bu Lavrov’un 2017 yılından bu yana ilk Washington ziyareti olacak. Amerika Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla ziyareti doğruladı.

Ziyarete ilişkin yapılan kısa açıklamada Rus Dışişleri Bakanı’nın, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla bakanlık binasında biraraya geleceği, bölgesel ve ikili ilişkileri konuşacakları belirtildi.

Cuma günü, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de ziyaret hazırlığı yapıldığını dile getirmişti.

İkilinin ana gündem maddelerinin Suriye ve Ukrayna olması bekleniyor. İki bakan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Paris’te Normandiya Dörtlüsü toplantısında yapacakları görüşmenin ardından biraraya gelmiş olacaklar.

Pompeo ve Lavrov’un ayrıca İran ve Kuzey Kore konularında da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

İkili, son olarak Eylül ayında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurul’u toplantılarında biraraya gelmişlerdi.

Rusya Dışişleri Bakanı son olarak Mayıs 2017 tarihinde Washington’a gelmiş ve Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ve Rusya’nın ABD Büyükelçisi Kislyak’la bir görüşme yapmıştı. Rusya’nın Amerika seçimlerine müdahalede bulunduğu iddaları nedeniyle Amerika kamuoyunda bu buluşma uzunca bir süre tartışılmıştı.

Trump, Lavrov ve Kislyak’ın Oval Ofis’te verdikleri fotoğraf günlerce konuşulmuştu.

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