Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye’nin tutumuna katılmıyoruz, askeri çözüm kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, Moskova'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tutumuna katılmadığını ve askeri bir çözümün kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lavrov Rusya'da yerel radyolara verdiği bir röportajda, "Türkiye tarafından dile getirilen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de defalarca ifade ettiği bu tutuma katılmıyoruz" dedi.

"Çatışmaya yönelik askeri bir çözümün olabileceğine dair bir görüşe katılmayacağımız sır değil" diyen Lavrov, bölgede temas hattına Rus askeri gözlemcileri göndermenin doğru olacağını, ancak kararın Azerbaycan ve Ermenistan'a bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlarını telefonla arayarak, ülkeleri Cumartesi günü Moskova'nın arabuluculuğunu yaptığı insani ateşkes altında verilen "taahhütleri tam olarak yerine getirmeye" çağırdı.



Azerbaycan, Ermeni füze sahasını vurdu

Öte yandan Azerbaycan bugün yaptığı açıklama ile çatışmalar sırasında sivil bölgeleri hedef almak için kullanıldığını iddia ettiği Ermenistan'a ait füze fırlatma sahalarını imha ettiğini söyledi.