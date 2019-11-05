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Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin Suriye’de petrol tesislerini elinde tutması yasadışı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 13:29 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki petrol tesislerini elinde tutmasını yasadışı ve uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirdi.

Rusya, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki petrol tesislerini elinde tutmasını yasadışı ve uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirdi.
ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump, gerek sosyal medyadan, gerekse basın açıklamalarında, ABD’nin Suriye’de petrolü güvence altına almak istediğini, bu bölgelerin ABD askerleri ve müttefikleri tarafından korunacağını söylemişti. Rus medyasında yer alan haberlerde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in, “Suriye’de ABD’nin yasadışı askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan her türlü eylem uluslararası hukuka aykırıdır ve bizim açımızdan kabul edilemez” dediği belirtildi.

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