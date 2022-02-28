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Rusya Dışişleri Bakanlığı: BM, Lavrov’un Cenevre’deki toplantıya gelmesini sağlayamıyor

28.02.2022 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa ülkelerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapattığı için Birleşmiş Milletler’in (BM) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un başkanlığındaki Rus heyetinin Cenevre’deki İnsan Hakları Konsey toplantısına gelmesini sağlayamadığını bildirdi. Zaharova, BM ve BM Genel Sekreterinin bu konuyu çözmesi gerektiğine işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: BM, Lavrov’un Cenevre’deki toplantıya gelmesini sağlayamıyor

Zaharova, Rossiya-1 kanalında katıldığı bir programda Lavrov ve beraberindeki heyetin yarın BM toplantısına katılması ile ilgili önlerine çıkan engel konusunda açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapattığını hatırlatan Zaharova, BM’de insan hakları ve silahsızlanma gibi önemli ve acil bir konu için yapılacak toplantıya Lavrov’un gidemediğini ifade etti.

"BM RUS HEYETİNİN TOPLANTIYA GELMESİNİ SAĞLAYAMIYOR"

Zaharova, “BM Silahsızlanma Komitesi ve İnsan Hakları Konseyi toplantısı için Rus heyetinin Cenevre'ye gelmesini sağlayamıyor. BM Genel Sekreteri'nin cevabı da bu." dedi.

"BM VE BM GENEL SEKRETERİ BU KONUYU ÇÖZMELİ"

Ülkelerin Rus heyetini taşıyacak uçağa izin vermediğini anımsatan Zaharova, BM ve BM Genel Sekreterinin bu konuyu çözmesi gerektiğine işaret etti.

Zaharova, “BM, dünya için böylesine kritik bir anda Rus heyetinin BM Genel Merkezine ve onun Cenevre’deki ofisine gelmesini sağlamakla yükümlüdür.” diye konuştu. (AA)

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