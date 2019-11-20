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Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Suriye’deki hava saldırısını kınıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 16:37 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısını kınadığını duyurdu.

Rusya, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısını kınadığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in bu saldırısının, Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor ve yalnızca bölgedeki gerilimleri artırmaya hizmet ediyor" ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL’DEN ŞAM’A HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, Suriye'den roket atıldığı gerekçesiyle erken saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'da İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve Suriye Ordusu'nu hedef alan hava saldırısı düzenlemişti.

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