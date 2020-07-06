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  4. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Rus Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...


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