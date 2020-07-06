Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Rus D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, "Ayasofya\u2019n\u0131n stat\u00fcs\u00fcne ili\u015fkin bir kararda, d\u00fcnya i\u00e7in \u00f6neminin g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurulmas\u0131n\u0131 umuyoruz" ifadelerini kulland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kentin her yerini sard\u0131! Vatanda\u015flar\u0131 endi\u015felendiren olay\u00c7in'de h\u0131yarc\u0131kl\u0131 veba ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Evde kendi dezenfektan\u0131n\u0131z\u0131 \u00fcretebilirsiniz! \u0130\u015fte vir\u00fcsleri \u00f6ld\u00fcren o tarif...