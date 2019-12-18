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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Rusya’yı, Libya’yı istikrarsızlaştırmakla suçluyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:17 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Rusya’yı, Libya’yı istikrarsızlaştırmakla suçluyorlar"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de "Libya'nın İstikrara Kavuşturulması Eylemi" adıyla bir yasa tasarısının hazırlandığını ve Rusya'nın ülkede askeri müdahalede bulunduğu iddiasıyla yaptırımlara maruz kalacağını söyledi.

Zaharova, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’de "Libya'nın İstikrara Kavuşturulması Eylemi" adıyla bir yasa tasarısının hazırlandığını dile getiren Zaharova, "Bu tasarı, Libya'da askerlerini bulundurduğu iddiasıyla Moskova'ya yönelik yaptırımları öngörüyor. Rusya'yı, Libya’nın istikrarsızlaştırılmasına neden olan askeri müdahalede bulunmakla suçlamak istiyorlar." dedi.

Rusya’nın Libya’da silahlı çatışmaların durdurulması ve taraflar arasında özel bir siyasi diyaloğun kurulmasından yana olduğunu vurgulayan Zaharova, diyaloğun krizin çözümü için tek yol olduğunu belirtti. Zaharova, Rusya’nın diyalog için bütün taraflarla temas halinde olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Libya krizi Rusya Zaharova

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