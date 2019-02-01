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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden INF açıklaması: "Tweetleriniz dışında delil yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 22:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD’nin Rusya’nın ihlalleri gerekçesi ile ABD’nin Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması’ndan (INF) çıkması hakkında, “Tweetleriniz dışında herhangi bir delil sunabilir misiniz?”dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin INF’den çekilme kararı hakkında açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD’nin Rusya’nın ihlalleri gerekçesi ile ABD’nin Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması’ndan (INF) çıkması hakkında, “Tweetleriniz dışında herhangi bir delil sunabilir misiniz?”dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin INF’den çekilme kararı hakkında açıklama yaptı. Rusya Devlet Kanalı Russia 1 kanalına konuşan Zaharova, ABD’nin Rusya’nın ihlalleri gerekçesi ile anlaşmadan çıktığını duyurmasına sert tepki gösterdi. Bahsi geçen ihlaller hakkında hiçbir kanıtın olmadığını belirten Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik, “Bunun nasıl yapıldığı, ihlalin nasıl gerçekleştiği konusunda tweetleriniz dışında herhangi bir delil sunabilir misiniz?” dedi.
Zaharova Rusya’nın anlaşmayı ihlal etmediğini vurgulayarak, “Tek bir delil, tek bir uydu görüntüsü, tek bir sızıntı, tek bir tanıklık yok" dedi.
Açıklamalarının devamında ABD ile diyaloğa devam etmek istediklerini de belirten Zaharova, “ABD’nin Rusya’yı INF konusunda yalancılıkla suçlamasına şaşırıyoruz. Bu durumda, ‘bize sormak istediğiniz bir şey var mı?’ diyoruz. Yanıtları, ‘Soru yok, her şeyi imha edin’ şeklinde” ifadelerini kullandı.

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