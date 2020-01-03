HABER
  4. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani’nin öldürülmesini eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani’nin öldürülmesini eleştirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor" dedi.

Rusya, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor" dedi.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zakharova, "ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor. Bu olay, bölgede tansiyonun artması dışında başka hiçbir işe yaramaz ve bundan milyonlarca kişi etkilenecek" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı!ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı!
İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı!İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Herkes ona 'kedi kadın' diyor, çitalarla uyuyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter, Haşdi Şabi komutanı Hazali'nin hesabını sildi

Twitter, Haşdi Şabi komutanı Hazali'nin hesabını sildi

ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı!

ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı!

İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı!

İran Hükümet Sözcüsü: ABD, İran'ın kırmızı çizgisini aştı!

İranlılar 'Süleymani’nin intikamı' için meydanlara indi

İranlılar 'Süleymani’nin intikamı' için meydanlara indi

ABD, bölgeye 3750 asker daha gönderiyor

ABD, bölgeye 3750 asker daha gönderiyor

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.