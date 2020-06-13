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Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları Türkiye'ye Geliyorlar

13.06.2020 17:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma bakanı Sergey Şoygu yarın Türkiye’ye gelecek ve temaslar bulunacakları belirtildi

Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları Türkiye'ye Geliyorlar

Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları’nın yarın Türkiye’ye gelecekleri açıklandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma bakanı Sergey Şoygu yarın Türkiye’ye gelecek ve temaslar bulunacakları belirtildi.

Rus bakanların Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’la biraraya gelecekleri açıklandı. Tarafların görüşmeyi İstanbul’da yapacakları ifade ediliyor.

Ülke dışişleri ve savunma bakanları özellikle Libya ve Suriye’de gelinen son durumu masaya yatırmaları bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir” denildi

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