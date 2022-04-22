‘‘Rusya Donbas’ı ve Güneyi Tamamen Almak İstiyor’’

Rusya, ‘‘özel askeri operasyon’’ olarak nitelendirdiği Ukrayna işgalinde, ülkenin doğusundaki Donbas ile güneyinin tamamını ele geçirmeyi planladığını bildirdi. Rusya, başkent Kiev’e saldırısında Ukrayna birliklerinin direnişiyle karşılaşınca, hedefini ülkenin doğusundaki Donbas’a çevirmişti.

Rusya Merkezi Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekayev, bölgedeki saldırıları hafifletme planları olmadığını söyledi.

Ukrayna’nın güneyindeki iki büyük kent Odesa ve Mikolayiv hala Ukrayna’nın kontrolunda.

Rus Interfax ve TASS haber ajanslarına göre Minnekayev, Ukrayna'nın güneyinde tam kontrol sağlanmasının, Moldova'nın Moskova yanlısı ayrılıkçı bölgesi Transdinyester'e Rusya'nın erişimini arttıracağını kaydetti. Kiev, Ukrayna’yı çevreleyen bu bölgenin yeni saldırılar için kullanılabilecek olmasından endişeli.

Kiev bu ayın başında bölgedeki bir hava üssünün uçak kabul etmeye başlayacağını ve Rusya’nın bu üsse Ukrayna’ya gönderilecek birlikleri getirmeye hazırlandığını söylemişti. Moldova Savunma Bakanlığı ve Transdinyester'deki yetkililer iddiaları yalanlamıştı.

Minnekayev TASS haber ajansına ‘‘Ukrayna’nın güneyinin kontrol edilmesi Transdinyester’e giden bir diğer yol. Burada da Rusya yanlısı halkın baskı gördüğüne dair deliller var’’ dedi. Ancak Rus komutan, iddia ettiği baskılarla ilgili ayrıntı ya da delil sunmadı.

Kırım ile Donbas arasında koridor

Askeri yetkili ayrıca Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası ile Ukrayna’nın doğusundaki Donbas arasında bir koridor oluşturmayı planladığını bildirdi.

Ukrayna’nın güneydoğusunda Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol, Kırım ile Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donbas arasında kalıyor. İki aydır Rusya kuşatması altındaki kentte son kalan Ukraynalı askerler bir çelik fabrikasında konuşlanmış durumda. Son olarak Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, fabrikadaki askerlerle çatışmaya girilmemesi ancak sanayi bölgesinin kuşatma altına alınması talimatını vermişti. Rusya, Mariupol’u alırsa Donbas ve Kırım’ı birbirine bağlayacak.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı bugün, Ukrayna’da gece saatlerinde 58 hedefin vurulduğunu, hedefler arasında askerlerin, yakıt depolarının ve askeri malzemelerin toplandığı alanların olduğunu açıkladı.

Bakanlık, Ukrayna’da ayrı üç hedefin de yüksek hassasiyetli füzeler kullanılarak vurulduğunu, bunlar arasında S-300 hava savunma sistemi ile Ukrayna askerleri ve teçhizatının toplandığı geniş bir alanın olduğunu kaydetti.

Ukrayna’dan ‘‘emperyalizm’’ tepkisi

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Donbas’ta ve Ukrayna’nın güneyinde kontrolu tamamen ele geçirme planlarını ‘‘emperyalizm’’ olarak değerlendirdi.

Bakanlık Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘‘Artık bunu gizlemiyorlar’’ dedi. Rusya’nın savaşın ikinci aşamasının hedefinin ‘‘Naziler efsanesine’’ karşı zafer elde etmek olmadığı belirtilen açıklamada hedefin Ukrayna’nın güneyini ve doğusunu işgal etmek olduğu kaydedildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Rus güçlerinin ülkenin doğusundaki tüm cephe hattı boyunca saldırılarını arttırdığı ve Rusya'nın ana hedefi olan Donbas'ın kuzeyindeki Harkiv bölgesinde bir taarruz başlatmaya çalıştığı belirtildi.

Mariupol’da binlerce sivil mahsur

Kiev, kuşatma altındaki Mariupol’da 100 bin kadar sivilin mahsur durumda olduğunu sanıyor ve bunların tahliye edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Reuters haber ajansının bölgeden geçtiği haberlere göre kentin Rusya tarafından kontrol edilen kısmında silahlar sustu ve sessizlik hakim oldu. Bazı kent sakinleri yanan binaların arasında ellerinde bavulları ve ev eşyalarıyla görüldü.

Koruyucu giysiler ve maskeleriyle gönüllüler, Mariupol’un harabelerinde dolaşarak apartman dairelerinin içindeki cesetleri topladı ve bunları Rusya işgalinin simgesi olan "Z" harfiyle işaretlenmiş bir kamyona yükledi.

Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç, ölen sivillerin sayısının hala hesaplanamadığını, ancak en az binlerle ifade edilebileceğini söylüyor. Rusya ise Mariupol’da sivilleri hedef aldığını reddediyor ve şehri ‘‘milliyetçilerden’’ kurtardığını söylüyor.

Kiev, Mariupol’dan bugün yeni tahliye planı olmadığını bildirdi.

Moskova 140 bin Mariupol sakinini Rusya'ya taşıdığını söylüyor. Kiev ise bunların birçoğunun zorla sınırdışı edildiğini ve bu durumun savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor.

Batılı ülkeler, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in geçen ay başkent Kiev'i ele geçirme girişiminde başarısız olmasının ardından, çaresizce bir zafer peşinde olduğu görüşünde.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün gece geç saatlerde yaptığı bir konuşmada Rusya'nın ‘‘en azından bazı zaferler’’ elde etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

