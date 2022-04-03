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Rusya duyurdu! 'Mariupol'de insani koridor Erdoğan'ın talebi üzerine açıldı'

03.04.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de sivil Ukraynalı ve yabancı vatandaşların tahliyesi için insani koridorun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine açıldığını duyurdu.

Rusya duyurdu! 'Mariupol'de insani koridor Erdoğan'ın talebi üzerine açıldı'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Mariupol'deki insani koridorun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine açıldığı belirtildi.

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RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talebi doğrultusunda Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

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Açıklamada, 3 Nisan 2022'de Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldığı, hareket yolunda "sessizlik rejimine" sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği kaydedildi.

Yabancı vatandaşların Berdyansk'tan da ister Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelere isterse de Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a gidebilecekleri aktarıldı.

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YAZILI TEYİT TALEP EDİLDİ

İnsani koridorun Ukrayna tarafının da "sessizlik rejiminin" sıkı bir şekilde gözetmesi durumunda hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, Kiev yönetiminden Moskova saati ile 03.00'e kadar tahliyeye hazır oldukları yönünde yazılı teyit talep edildi.

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Açıklamada, Kiev yönetiminin "sessizlik rejimine" uyacakları yönündeki yazılı beyanı hem Rus hem de Türk taraflarına ayrıca Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine de iletmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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