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Rusya duyurdu! 'Yarın saat 08.00 itibarıyla..'

04.05.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Azovstal Metalürji Fabrikası’ndan sivillerin tahliyesi için yarından itibaren 3 gün boyunca belli saatlerde insani koridorun açılacağını belirtti.

Rusya duyurdu! 'Yarın saat 08.00 itibarıyla..'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalede 2 aylık süre geride kaldı. Çatışmalar nedeniyle , Mariupol’deki Azovstal Metalürji Fabrikası’nda mahsur kalan siviller için yarından itibaren 3 gün boyunca belli saatlerde insani koridorun açılacağı belirtildi.

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"YARINDAN İTİBAREN..."

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus yönetiminin insani ilkelere dayalı olarak aldığı karar gereği Azovstal sahasında tahliye koridoru açılacağı belirtildi.

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Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs’ta Moskova saati ile 08.00’den 18.00’e Azovstal Metalurji Fabrikası sahasından işçi, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıyor." ifadesi kullanıldı.

Kiev yönetimi tarafından bunun bir kez daha açıklandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerin ve ayrılıkçı güçlerin tek taraflı olarak çatışmaları durduracağı, güvenli mesafeye çekileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tahliye edilecek sivillerin gerek Rusya Federasyonu topraklarına gerekse de Kiev yönetiminin kontrolündeki istediği bölgelere gitmesine izin verileceği bildirildi.

RUSYA, SALDIRI BAŞLATMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı dün Mariupol’de Azovstal Metalürji Fabrikası’nda tahliyeler nedeniyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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